طائرة مساعدات طبية باكستانية تصل إلى مطار دمشق (فيديو)
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وصلت صباح اليوم الأحد إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات مقدمة من جمهورية باكستان، لدعم جهود القطاع الصحي السوري في مواجهة فيروس كورونا.
ووصلت طائرة المساعدات الطبية الباكستانية إلى أرض المطار يرافقها عدد من المسؤولين الباكستانيين، وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في استقبالهم.
وبحسب ما أفاد موقع "وورلد ميتر" المتخصص برصد إصابات كورونا في العالم، فقد وصل عدد المصابين بالفيروس في سوريا إلى 5728، بينما وصل عدد الوفيات إلى 288.
المصدر: RT