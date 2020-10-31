الجولان المحتل.. "اقتحام" مشفى لإخراج جثمان شيخ بارز وجنازة حاشدة رغم قيود كورونا (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العشرات من أهالي بلدة مجدل شمس اقتحموا مشفى في صفد لإخراج جثمان شيخ درزي بارز وتنظيم جنازة حاشدة له، رغم قرار إغلاق البلدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب مصادر محلية، فإن الشيخ حسن محمود الحلبي (أبو زين الدين) الذي يوصف بأنه "من أعلام الطائفة الدرزية عامة"، توفي يوم الجمعة جراء إصابته بالسرطان، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وفاته جاءت نتيجة إصابته بكورونا.

وذكر موقع "جولاني" أن موعد دفن الجثمان لم يحدد بعد.

- مجدل شمس ،،



★★ اقتحام مستشفى زيف في صفد ونقل جثة زعيم ديني درزي توفي جراء كورونا. pic.twitter.com/uZktuKV9Bw — Anan Samman (@AnanSamman) October 30, 2020

▪العمر نيوز▪

إعلام الإحتلال - القناة 13:

بعد اختطاف جثمان الشيخ الدرزي من المستشفى: جنازة جماعية تجري حاليا في الجولان"مجدل شمس"

عمر الشوربجي pic.twitter.com/uqAInA8Qr5 — عمر الشوربجي (@07zqH23PFH1oNlZ) October 30, 2020

تخضع بلدة مجدل الشمس لإغلاق حتى الخميس، إثر وصول عدد مرضى كورونا النشطين في البلدة إلى 98، بينما وصل العدد الكلي للمصابين في الجولان المحتل إلى 710، توفي منهم 10 أشخاص.

ويشمل الإغلاق فرض حظر التجول على البلدة يوميا من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، ومنع الخروج من البلدة أو الدخول إليها 24 ساعة دون تصريح خاص، مع السماح للأماكن الحيوية التي لديها تصريح بذلك بالعمل وفق تقييدات كورونا والسماح للعاملين المصنّفين كحيويين بالخروج إلى عملهم وفق تصريح خاص.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وعربية