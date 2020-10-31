السعودية.. القبض على رجل يستقل دراجة نارية ومعه فتاة تشهر سلاحا ناريا

اعتقلت شرطة مكة المكرمة في السعودية، رجلا يستقل دراجة نارية ومعه فتاة أشهرت السلاح تجاه أحد سالكي الطرق بالطائف.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر).

وأفاد بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يوم السبت، ضجة كبيرة إثر تداول واسع النطاق لمقطع فيديو يظهر فيه سائق دراجة نارية ترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار مسدس كان بحوزتها تجاه أحد سالكي الطريق.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية