 
مباشر

بوتين يبعث برقية اطمئنان لتبون

أخبار العالم العربي

بوتين يبعث برقية اطمئنان لتبون
Sputnik Алексей Никольский
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p26t

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية اطمئنان إلى نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، إثر نقله إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.

إقرأ المزيد
الرئاسة الجزائرية: الوضع الصحي لتبون مطمئن ولا يدعو للقلق
الرئاسة الجزائرية: الوضع الصحي لتبون مطمئن ولا يدعو للقلق

ونقلت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن بوتين أعرب في "برقية الاطمئنان" عن تمنياته بالشفاء العاجل لتبون.

وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان أصدرته يوم 29 أكتوبر، أن تبون خضع "لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة"، مشيرة إلى أن فريقه الطبي أكد "تفاؤله" بعد الحصول على النتائج.

وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن الحالية الصحية لتبون، البالغ 74 عاما من عمره والذي يتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا