بوتين يبعث برقية اطمئنان لتبون

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية اطمئنان إلى نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، إثر نقله إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.

إقرأ المزيد

ونقلت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن بوتين أعرب في "برقية الاطمئنان" عن تمنياته بالشفاء العاجل لتبون.

وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان أصدرته يوم 29 أكتوبر، أن تبون خضع "لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة"، مشيرة إلى أن فريقه الطبي أكد "تفاؤله" بعد الحصول على النتائج.

وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن الحالية الصحية لتبون، البالغ 74 عاما من عمره والذي يتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".

المصدر: RT