الخرطوم تعلق على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان

علقت وزارة الخارجية السودانية، يوم السبت، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية حاليا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضحت الوزارة أن "تجديد القرار المعني هو إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان فى القائمة".

وأضافت أنه ينتظر أن يتم إلغاؤه مباشرة مع القوانين التي شرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كافة القوانين المتصلة به.

ولم تذكر الوزارة في بيانها أي تفاصيل عن تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان.

وفي 23 أكتوبر الجاري توصلت الخرطوم وواشنطن لاتفاق يقضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول في سواحل اليمن عام 2000، وأسر ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في 1998.

وأعلن الرئيس الأمريكي، لاحقا، إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت فيها في أغسطس 1993 بعد اتهامه بدعم وإيواء مجموعات إرهابية.

المصدر: وكالات