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الأردن يسجل حصيلة يومية قياسية للوفيات جراء فيروس كورونا

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الأردن يسجل حصيلة يومية قياسية للوفيات جراء فيروس كورونا
Reuters MUHAMMAD HAMED
شوارع خالية من الناس في العاصمة الأردنية عمان.
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيلها 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3301 لتصل الحصيلة الإجمالية للحالات إلى 72607.

ويمثل هذا العدد تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في الأردن حيث سبق أن بلغ يوم 28 أكتوبر 3087 حالة، وفي 29 أكتوبر 3443، وفي 30 أكتوبر 3921، ما يشكل حصيلة قياسية.

كما ذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 57 وفاة جديدة جراء المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في الأردن 829 متوفيا.

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ بدء التفشي في البلاد وتأتي بعد أن بلغ مؤشر الوفيات يوم 28 أكتوبر 32 حالة، وفي 29 أكتوبر 40، وفي 30 أكتوبر 32.

المصدر: RT

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