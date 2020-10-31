مقتل قائد طائرة عسكرية عراقية ومساعده بعد سقوطها شمالي البلاد (فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن سقوط طائرة عسكرية بسبب عطل فني في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي: "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة التدريبية سزنا كرفان 172، ما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة".

وأضافت، أن "الحادثة أدت إلى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".

المصدر: RT