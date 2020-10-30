لبنان.. 15 وفاة و1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 79529 حالة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 625.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 786، من بينها 270 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أُجريت وصل إلى 12176 فحصا، فيما أُجري 1266 فحصا في المطار.

المصدر: النشرة