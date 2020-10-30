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ألمانيا تدعو رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى تأجيل استقالته

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ألمانيا تدعو رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى تأجيل استقالته
Reuters
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دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج إلى تأجيل استقالته لضمان استمرار المحادثات التي بدأت بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

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وفي بيان أعقب اتصالا هاتفيا مع السراج، رحب ماس بالتوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإطلاق الحوار السياسي الذي رأى فيه "فرصة حقيقية" لتحقيق السلام في البلاد.

وقال ماس "لكن في ضوء انطلاق المحادثات السياسية، نرغب بأن يؤجل السراج استقالته ويبقى في منصبه طوال فترة عقد الحوار"، مضيفا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤيد دعوته.

وأضاف: "من وجهة نظرنا، سيكون ذلك مهما من أجل ضمان الاستمرارية المؤسساتية والتنفيذية" في "الأسابيع الحاسمة" المقبلة.

وأطلق الطرفان المتحاربان محادثات عبر تقنية الفيديو لكن من المنتظر أن يجريا مفاوضات وجها لوجه في تونس في التاسع من نوفمبر، بهدف إجراء انتخابات وطنية.

ويخطط السراج للتنحي في 31 أكتوبر بناء على الاتفاق التاريخي الرامي لإنهاء سنوات من النزاع مع سلطة موازية يهيمن عليها المشير خليفة حفتر.

المصدر: أ ف ب

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