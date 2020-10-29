المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو السراج لمواصلة أداء مهامه قبل اختيار خلف له

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إلى مواصلة أداء مهامه حتى اختيار خلفه تجنبا لأي فراغ سياسي.

وقال المشري، في رسالة بعثها اليوم الخميس إلى السراج: "يطلب منكم الاستمرار في أداء مهامكم حتى اختيار مجلس رئاسي جديد وذلك تجنبا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد".

وأشار المشري إلى أن مطالبته جاءت "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت، والاتجاه لملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة".

وفي السياق ذاته حث مجلس النواب الليبي بطرابلس السراج على تأجيل قراره حول ترك السلطة نهاية أكتوبر الجاري إلى أجل آخر لـ"دواعي المصلحة العليا".

وطالب المجلس السراج بإحاطته الاثنين المقبل حول الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجهها الحكومة في إدارة الأزمات.

وسبق أن أعلن السراج، في سبتمبر، عزمه ترك منصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتسليم السلطة لطرف آخر أواخر أكتوبر.

وفي 11 أكتوبر الجاري، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في بيان، أن تونس ستستضيف الاجتماع المباشر الأول في إطار ملتقى الحوار الليبي في نوفمبر المقبل.

المصدر: RT + وكالات