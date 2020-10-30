لافروف وشكري يبحثان تنسيق الجهود لحل أزمتي ليبيا وسوريا سياسيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المصري، سامح شكري، تنسيق الجهود بين روسيا ومصر بهدف إيجاد حلول سياسية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في ليبيا وسوريا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بأن لافروف وشكري أجريا أمس الخميس اتصالا هاتفيا، حيث "ناقش خلاله الوزيران آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بناء على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي المبرم عام 2018".

وأضاف البيان أن الجانبين "تبادلا الآراء بشأن الأجندتين الإقليمية والدولية بالتركيز على تنسيق الجهود بهدف إيجاد حلول عبر طريق سياسية دبلوماسية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك ليبيا وسوريا". وجرى هذا الاتصال قبيل وصول شكري إلى موسكو حيث يقوم بزيارة رسمية إليها.

وأجرى شكري يوم الجمعة محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.

المصدر: RT