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وزير الصحة اللبناني يحذر من موجة كورونا الثانية في ظل غياب أسرة عناية

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وزير الصحة اللبناني يحذر من موجة كورونا الثانية في ظل غياب أسرة عناية
Reuters
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حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد، "وليس هناك من أسرة عناية متاحة" في المستشفيات.

ودعا حسن، النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص، من دون استثناء، الى "الاستعداد بجدية لمضاعفة عدد الأسرة وتأمين الخدمة اللازمة لمجتمعنا ومواطنينا"، مبينا أن "برنامج التوأمة بين أحد عشر مستشفى حكوميا، يستكمل تقديم الدعم لهذه المستشفيات، وبموجبه ستقدم منظمة الصحة العالمية دعما للمستشفيات الحكومية من خلال شراء خدمات بعقود محددة بسقف زمني، لتغطية الأقسام الموجودة بكادر بشري مؤهل، على أن تقدم المستشفيات الخاصة الجامعية التدريب".

وتمنى الوزير على "المرجعيات الحكومية ذات الصلة أن تعطي الأولوية لحاجة المستشفيات الحكومية للتوظيف وشراء الخدمات، بحيث تكون ديناميكية التعاطي معها هادفة لدعمها وتطويرها".

كما توجه بالدعوة إلى كل المستشفيات الخاصة، التي تأخرت حتى الآن عن افتتاح أقسام كورونا، الى أن تبادر إلى ذلك، خصوصا وأن "الأنظمة الصحية في كل دول العالم على أهبة الإستعداد لمواجهة الوباء".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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