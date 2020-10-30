السفارة الأمريكية بلبنان تأمل بأن تفضي مفاوضات ترسيم الحدود إلى "الحل الذي طال انتظاره"

أملت السفارة الأمريكية في لبنان في أن تفضي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية، إلى "الحل الذي طال انتظاره" في هذه المسألة.

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وقالت السفارة في بيان إنه "بناء على التقدم المحرز خلال اجتماع 14 أكتوبر الحالي، اجتمع ممثلون عن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية يومي 28 و29 أكتوبر بوساطة من ​الولايات المتحدة​ وباستضافة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيتش​".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يأملان في أن تفضي هذه المفاوضات إلى الحل الذي طال انتظاره"، مشيرا إلى أن "الطرفين أعربا عن التزامهما بمتابعة المفاوضات الشهر المقبل".

يأتي البيان الأمريكي هذا، عقب استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، دوروثي شيا، حيث بحثا في مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الرئيس عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية الاميركية ومسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية pic.twitter.com/iOuOW6HcXk — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 30, 2020

وعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي، أمس الخميس، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأكد الجيش اللبناني في بيان أمس التزامه بسرية المفاوضات.

المصدر: RT