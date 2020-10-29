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منحنى خطير.. الصحة العالمية تعلق على تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى منطقة الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

منحنى خطير.. الصحة العالمية تعلق على تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى منطقة الشرق الأوسط
Reuters
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قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، رنا الحجة، إن الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وصلت لمنحنى خطير، لافتة إلى أن أعدادها بلغت 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة.

ورجحت الحجة أن تزيد هذه الأعداد خلال موسم الشتاء القادم.

ويعقد المكتب الإقليمي (الشرق الأوسط) لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.

ويشارك في المؤتمر رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وعبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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