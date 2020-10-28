التلفزيون السعودي: قوات التحالف دمرت 6 طائرات مسيرة للحوثيين
Reuters
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قال التلفزيون السعودي الرسمي يوم الأربعاء، إن قوات التحالف الذي تقوده الرياض، دمرت ست طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.
وأفاد التحالف بأن محاولات استهداف المدنيين تمثل خسائر الحوثيين على الأرض.
#التحالف: تدمير 6 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه #المملكة#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 28, 2020
ولم يتضح ما إذا كانت هذه واقعة منفصلة عما ذكر في وقت سابق اليوم عن تدمير طائرات مسيرة.
وأعلن الحوثيون في الأيام الأخيرة عن شن سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في عمق السعودية منها مطارا أبها وجازان وقاعدة الملك خالد الجوية.
المصدر: وكالات