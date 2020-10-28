التلفزيون السعودي: قوات التحالف دمرت 6 طائرات مسيرة للحوثيين

قال التلفزيون السعودي الرسمي يوم الأربعاء، إن قوات التحالف الذي تقوده الرياض، دمرت ست طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وأفاد التحالف بأن محاولات استهداف المدنيين تمثل خسائر الحوثيين على الأرض.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه واقعة منفصلة عما ذكر في وقت سابق اليوم عن تدمير طائرات مسيرة.

وأعلن الحوثيون في الأيام الأخيرة عن شن سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في عمق السعودية منها مطارا أبها وجازان وقاعدة الملك خالد الجوية.

المصدر: وكالات