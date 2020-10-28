فلسطين.. العثور على جثة شاب مبتور اليدين في منطقة نابلس

أفادت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها بدأت عملية البحث والتحري، في قضية وفاة مواطن عشريني، بدت عليه آثار تشوهات باليد، في بلدة قصرة بجنوب محافظة نابلس.

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وأشارت، في بيان لها، إلى أن النيابة العامة باشرت صباح اليوم بالتحقيق في هذه القضية.

وقال الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، إنه "بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة بوصول جثة إلى مستوصف بلدة قصره، تحركت قوة من الشرطة والإسعاف، بحضور وكيل النيابة إلى المكان، للوقوف على ملابسات الوفاة".

وأضاف أن" وكيل النيابة قرر التحفظ على الجثة، وتحويلها إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة.

المصدر: "RT"