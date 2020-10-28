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اغتيال ثاني قيادي حوثي في صنعاء

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اغتيال ثاني قيادي حوثي في صنعاء
Reuters KHALED ABDULLAH
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ذكرت وسائل إعلام يمنية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء الثلاثاء، القيادي الحوثي محمد يحيى المداني، وذلك بعد ساعات من اغتيال وزير الشباب في حكومة الحوثيين.

وحسب مصادر محلية، فإن عملية اغتيال المداني نفذت بالقرب من مستشفى "ازال" وسط صنعاء.

يذكر أن محمد المداني كان يشغل منصب رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لحكومة الحوثيين.

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اغتيال وزير حوثي في صنعاء وهو برفقة ابنته
اغتيال وزير حوثي في صنعاء وهو برفقة ابنته

وصباح أمس الثلاثاء تعرض حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته في أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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