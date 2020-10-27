خبير مصري يرجح فشل مفاوضات سد النهضة ويتهم إثيوبيا بفرض الأمر الواقع

قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا التي تم استئنافها برعاية إفريقية، ستفشل إذا لم يتم وضع جدول زمني محدد لها.

وأضاف علام على صفحته في "فيسبوك": "على ضوء التصريح الأخير للرئيس الأمريكي ترامب حول التعنت الإثيوبي في مفاوضات السد وإفشالها المتعمد لمباحثات واشنطن، وماتلا ذلك من مناشدة أوروبية للعودة للمفاوضات، قام الاتحاد الإفريقى بدعوة الدول الثلاث للعودة للتفاوض ولكن بدون أجندة داعيا الدول الثلاثة بالاتفاق عليها معا رغم فشلهم فى ذلك لمدة عشر سنوات متتالية".

واقترح "قيام الاتحاد الإفريقي بتشكيل وفد مشترك من سكرتارية الاتحاد ومن المراقبين عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، للوساطة بين الدول الثلاث للوصول إلى أجندة متفق عليها وإطار زمني للتفاوض، وإلا سيستمر مسلسل إثيوبيا لإهدار الوقت وفرض الأمر الواقع".



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT