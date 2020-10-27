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اعتصام أمام السفارة الفرنسية في الأردن احتجاجا على الإساءة للنبي محمد

أخبار العالم العربي

اعتصام أمام السفارة الفرنسية في الأردن احتجاجا على الإساءة للنبي محمد
الغد
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اعتصم مواطنون أردنيون اليوم الثلاثاء عند السفارة الفرنسية في عمان، احتجاجا على "الإساءة التي صدرت عن الرئيس الفرنسي بحق الإسلام ونشر صور مسيئة للنبي محمد".

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ودعا المحتجون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، مرددين شعارات إسلامية.

اعتصام أمام السفارة الفرنسية في الأردن احتجاجا على الإساءة للنبي محمد
الغد
اعتصام أمام السفارة الفرنسية في الأردن احتجاجا على الإساءة للنبي محمد
الغد

وحال تواجد قوات كبيرة من الأمن العام الأردني دون اقتراب المحتجين من مبنى السفارة الفرنسية في العاصمة الأردنية.

اعتصام أمام السفارة الفرنسية في الأردن احتجاجا على الإساءة للنبي محمد
الغد

المصدر: الغد

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