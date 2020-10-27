اعتصام أمام السفارة الفرنسية في الأردن احتجاجا على الإساءة للنبي محمد
الغد
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اعتصم مواطنون أردنيون اليوم الثلاثاء عند السفارة الفرنسية في عمان، احتجاجا على "الإساءة التي صدرت عن الرئيس الفرنسي بحق الإسلام ونشر صور مسيئة للنبي محمد".
ودعا المحتجون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، مرددين شعارات إسلامية.
الغد
الغد
وحال تواجد قوات كبيرة من الأمن العام الأردني دون اقتراب المحتجين من مبنى السفارة الفرنسية في العاصمة الأردنية.
#شاهد اعتصام قرب السفارة الفرنسية نصرة للرسول— جريدة الغد (@AlghadNews) October 27, 2020
التفاصيل: https://t.co/7TN7leo5Un#الغد#الأردن#الا_رسوال_اللهpic.twitter.com/UCQvTtrgOO
الغد
المصدر: الغد