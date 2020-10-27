الأردن.. الأمن يلاحق شخصا أساء للإسلام ورموزه عبر مواقع التواصل

أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني، أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع شخصا استخدم صفحته الشخصية وصفحات أخرى للإساءة للدين والعقيدة والرموز الإسلامية.

وقال العقيد عامر السرطاوي، إن "العملية تتم بالتنسيق مع المدعي العام المختص".

وأضاف: "تم تحديد هوية الشخص والبحث جار عنه لتوديعه للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، فيما جرى وبالطرق الرسمية مخاطبة موقع التواصل الاجتماعي الذي استخدمه ذلك الشخص لاتخاذ الإجراءات بحق تلك الصفحات لمخالفتها وإثارتها للنعرات الدينية والطائفية والإساءة للدين أو العقيدة والرموز الإسلامية".

المصدر: "وكالات أردنية"