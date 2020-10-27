العراق.. 70 مصابا بين المحتجين والقوات الأمنية

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم الثلاثاء، إصابة 70 محتجا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي جرت في الـ48 ساعة الماضية.

وقالت في بيان صحفي، إن "13 متظاهرا و8 عناصر أمن أصيبوا بجروح خلال الاحتجاجات التي جرت في بغداد".

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وأضافت، أن هذه الإصابات جاءت نتيجة الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وقيام المتظاهرين غير السلميين برمي القوات الأمنية بزجاجات المولوتوف والمفرقعات، بالإضافة الى استخدام الحجارة من قبل الطرفين واستخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية.

وتابعت: "تم توثيق 91 شخصا من مثيري الشغب الذين قاموا بإلقاء قنابل المولوتوف والاعتداء على القوات الأمنية وحرق بعض المحال التجارية.

وفي محافظة كربلاء، وثقت المفوضية إصابة 15 رجل أمن، كما وإصابة 22 رجل أمن و12 متظاهرا في محافظة بابل.

المصدر: RT