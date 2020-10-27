ملك الأردن يلتقي وفدا روسيا من وزارتي الخارجية والدفاع

التقى الملك الأردني عبدالله الثاني وفدا من وزارتي الخارجية والدفاع في روسيا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، والفريق أول الركن ميخائيل ميزينتسيف.

إقرأ المزيد

وحضر الاجتماع الذي أجري عبر تقنية الاتصال المرئي، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعدد من المسؤولين الأردنيين.

وسبق الاجتماع بين الوفد الروسي وملك الأردن، لقاء مع وزير الخارجية الأردني الذي دعا إلى تكثيف الجهود الدولية، بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون.

وأكد الصفدي، خلال الاجتماع على أهمية التوصل لحل يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ووحدة أراضيها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها، والقضاء على الإرهاب وتوفير ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق مع روسيا، لتفعيل جهود إنهاء الأزمة السورية، وإلى ضرورة تثبيت الاستقرار في سوريا، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، لتخفيف معاناة السوريين في مناطقهم التي تحتاج هذه المساعدات، خصوصا في الجنوب السوري.



المصدر: RT