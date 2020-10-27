الكاظمي يوجه بفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين لـ11 ساعة يوميا

أعلن الفريق الركن محمد البياتي، السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن المنطقة الخضراء ستفتح أمام المواطنين لـ11 ساعة في اليوم.

وقال البياتي في تصريح صحفي: "بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فقد تقرر فتح المنطقة الخضراء من السادسة صباحا ولغاية الخامسة مساء".

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وأضاف، أن "إعادة الفتح ستكون ذهابا وإيابا من الجسر المعلق باتجاه شارع المطار وبالعكس".

وكانت السلطات العراقية أغلقت المنطقة الخضراء في الفترة الأخيرة مع تصاعد الاحتجاجات وتهديد البعثات الدبلوماسية واقتحام أنصار الحشد الشعبي بوابة السفارة الأمريكية نهاية العام الماضي، وقلصت على إثر ذلك أوقات فتحها.

وأغلقت القوات الأمريكية، المنطقة الخضراء عقب غزوها العراق عام 2003، لتكون مقرا لها، وتضم حاليا معظم مؤسسات الحكومة العراقية إلى جانب عدة سفارات أكبرها السفارة الأمريكية.

المصدر: السومرية + RT