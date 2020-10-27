 
مباشر
عاجل
إيطاليا تعلن تسجيل 21994 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة

لجين الهذلول تدخل إضرابا عن الطعام في السجن

أخبار العالم العربي

لجين الهذلول تدخل إضرابا عن الطعام في السجن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p11v

أفادت علياء الهذلول بأن شقيقتها الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أعلنت منذ مساء أمس 26 أكتوبر الإضراب عن الطعام.

إقرأ المزيد
عمدة باريس تعتذر عن المشاركة في قمة
عمدة باريس تعتذر عن المشاركة في قمة "يو 20" دعما لناشطة سعودية "محتجزة"

وأوضحت علياء الهذلول أن شقيقتها اتخذت هذه الخطوة "بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة".

يذكر أن لجين الهذلول اعتقلت مع ناشطات أخريات من قبل سلطات الأمن السعودية منتصف مايو 2018، ووجهت لهن تهمة المساس بأمن الدولة.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا