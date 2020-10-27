لجين الهذلول تدخل إضرابا عن الطعام في السجن
Reuters
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أفادت علياء الهذلول بأن شقيقتها الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أعلنت منذ مساء أمس 26 أكتوبر الإضراب عن الطعام.
وأوضحت علياء الهذلول أن شقيقتها اتخذت هذه الخطوة "بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة".
اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 الساعة 7مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة.— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) October 26, 2020
ألطف بها يارب 💔
يذكر أن لجين الهذلول اعتقلت مع ناشطات أخريات من قبل سلطات الأمن السعودية منتصف مايو 2018، ووجهت لهن تهمة المساس بأمن الدولة.
المصدر: تويتر