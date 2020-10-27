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البرهان يزور القاهرة

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البرهان يزور القاهرة
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رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان
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يقوم رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم بزيارة إلى القاهرة.

وهذه أول زيارة لرئيس المجلس السيادي السوداني إلى القاهرة منذ إعلان الخرطوم بدء خطوات التطبيع مع إسرائيل.

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وقد اعتبر البرهان، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مصلحة بلاده، مؤكدا أن هذا الإجراء دعمته 90% من القوى السياسية بالسودان.

وأشار البرهان عبر "تلفزيون السودان"، يوم أمس الاثنين، إلى أن العلاقات مع إسرائيل تخدم مصلحة السودان، والمصلحة الوطنية يجب أن تتقدم على أي مصلحة أخرى، وقال: "نريد تغيير النظرة لبلادنا عبر السعي لمصالحنا وعدم معاداة أحد".

وشدد البرهان على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجعل المجتمع الدولي يتعامل مع  السودان "كدولة سوية".

المصدر: "وكالات"

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