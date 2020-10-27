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تونس: سنعمل على إجراءات استثنائية لعودة الطلاب إلى روسيا

أخبار العالم العربي

تونس: سنعمل على إجراءات استثنائية لعودة الطلاب إلى روسيا
ZOUBEIR SOUISSI
مدينة تونس في تونس
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أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجارندي، اليوم الثلاثاء، في مداخلته بالبرلمان، أنه من الصعب حل ملف الطلبة التونسيين الذين يدرسون في الجامعات الروسية، العالقين في تونس، على الفور.

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وأشار إلى أن إصرار الجانب الروسي على إغلاق الحدود، بسبب تفشي فيروس كورونا، صعّب الوصول إلى حل في ما يخص الطلاب، خاصة بعد الانتشار الكبير للفيروس، الذي شهده البلدان.

ولفت الجارندي، إلى أنه سيتصل في الأيام المقبلة بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، لتمكين الطلبة التونسيين من إجراءات استثنائية، تسمح لهم باستكمال دراستهم هناك.

المصدر: "موزاييك"

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