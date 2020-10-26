الناطق باسم الكاظمي ينفي تصريحا عن "مندسين" في الاحتجاجات

نفى اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الاثنين، تصريحا نسب له عن وجود معلومات حول "مندسين" في الاحتجاجات.

وقال في بيان صحفي: "أنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود تصريح للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يشير لوجود معلومات استخبارية كافية ووافية عن المجاميع المندسة داخل المتظاهرين والمسيطرة على مناطق في او قرب ساحة التظاهر".

وأضاف: "سيتم التحرك في الوقت المناسب لإنهاء تواجدهم بين المتظاهرين السلميين".

وتابع: "لم أصرح بهكذا تصريح كما تداوله البعض، وأن جميع التصريحات تكون عبر حساباتي الرسمية سواء كانت مكتوبة أو مرئية، وندعو إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، وعلى من يروج للأخبار الكاذبة أن يضع مصلحة العراق فوق المصلحة الشخصية، كما نحتفظ بحق مقاضاة كل من يقوم ببث الشائعات المغرضة".

المصدر: RT