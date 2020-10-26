شرطة مكة تكشف هوية المتهم في قضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، عن تحديد هوية متهم في قضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل.

وقال الغامدي: "الجهات المختصة بشرطة العاصمة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل، حيث تم تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش، وجار اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة".

المصدر: وكالة "واس"