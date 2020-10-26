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الصحة اللبنانية تسجل 796 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الصحة اللبنانية تسجل 796 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان اليوم الاثنين 72 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد -19" في البلاد إلى 579.

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وأعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ في تقريرها اليومي "تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها محلية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 72186 حالة".

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 579.

الصحة اللبنانية تسجل 796 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا

ولفتت الوزارة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 742، من بينها 242 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أجريت يوم الأحد وصل إلى 3692 فحصا، فيما أجريت 1147 فحصا في المطار.

المصدر: RT

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