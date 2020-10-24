 
مباشر

لبنان.. 1427 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان.. 1427 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا
Reuters /FW1F/Andrew Cawthorne
تدابير احترازية ضد كورونا في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0ga

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، عن تسجيل 1427 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 69906، فيما سجلت 562 وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الشفاء وصل إلى 33538، في حين أن 689 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، 244 منهم في العناية المركزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا