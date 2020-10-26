الأردن.. إصابة وزير الأوقاف بكورونا

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وذكر الخلايلة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أنه أجرى مؤخرا فحصا خاصا بفيروس كورونا أعطى نتيجة إيجابية.

وأوضح أن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل الصحي المنزلي.

وسجل الأردن في الأيام الماضية ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من الاثنين، رصد 2337 إصابة وتسجيل 39 وفاة.

المصدر: "بترا" + وكالات