اشتية: جدار الإسناد العربي يتداعى بسبب اتفاقات التطبيع مع إسرائيل

استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، انضمام السودان إلى قائمة الدول التي توصلت إلى اتفاقات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تدمر "جدار الإسناد العربي".

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وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني صباح اليوم الاثنين: "مع كل دولة تلتحق بركب التطبيع ينهار حجر جديد في جدار الإسناد العربي المتداعي، ويتم حشو مخزن السلاح الإسرائيلي بذخيرة جديدة تقتل أبناء شعبنا وتصادر حقوقهم المشروعة".

وأشار إلى أن مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لمناقشة الطلب المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "للبدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنجاز حل الدولتين".

وأضاف: "نتطلع بالمزيد من الأمل لهذه الخطوة التي من شأنها، إن نجحت، تصويب البوصلة التي حاولت إدارة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب حرفها بعيدا عن مبادئ الشرعية الدولية".

المصدر: RT