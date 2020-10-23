 
مباشر

السيسي يشيد باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

أخبار العالم العربي

السيسي يشيد باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل
Reuters YK
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p08e

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما اليوم الجمعة.

وكتب السيسي في تغريدة على "تويتر" أنه يرحب "بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل"، مضيفا أنه يثمن "كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم الجمعة رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان المشترك، على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا