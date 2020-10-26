الكاظمي لمبعوث بوتين: الطموح للارتقاء بالعلاقات الثنائية أكبر من الواقع الحالي

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، أن الطموح للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين العراق وروسيا أكبر من الواقع الحالي لها.

وقال مكتب الكاظمي في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف".

وأضاف أن "الكاظمي بحث مع المبعوث الروسي العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، وكذلك سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار".

وتابع: جرى خلال اللقاء أيضا، بحث تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب الذي تمثله عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن مناقشة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتهيئة المناخات المناسبة، التي تحول دون عودة وانتشار الأفكار المتطرفة.

وأكد الكاظمي، على أن "الطموح أكبر من الواقع الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين، نتطلع إلى تعزيز العلاقات وتطويرها، وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حاليا جائحة كورونا".

ونقل المبعوث الخاص تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكاظمي، وتطلع القيادة الروسية إلى أفضل العلاقات بين البلدين.

المصدر: "وكالات"