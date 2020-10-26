"الجيش الوطني الليبي" يعلق على توقيع قطر وحكومة الوفاق اتفاقية أمنية

استنكر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر توقيع قطر وحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقية أمنية، متهما الحكومة القطرية بتقويض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتصعيد في ليبيا.

وقالت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمها، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين: "إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".

وزار وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، رفقة وزير الداخلية، فتحي باشاغا، الاثنين، الدوحة حيث أجريا محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعلنت الدوحة أن الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين حكومة الوفاق الوطني وقطر.

وتعتبر قطر إلى جانب حليفتها تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق المتناحرة مع "الجيش الوطني الليبي" المدعوم من قبل مصر والإمارات.

المصدر: RT