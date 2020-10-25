مغاربة الخارج يناشدون الملك إتاحة لحاق ذويهم بهم في المغترب

طالب عدد من المواطنين المغاربة في الخارج بعريضة للعاهل المغربي، بالسماح لأفراد عائلاتهم باللحاق بهم إلى خارج المملكة، نظرا للمعاناة والظروف المحيطة بهم بعيدا عن أسرهم.

ويؤكد عدد من أبناء الجالية المغربية في الخارج، على أن "الحكومة المغربية أصدرت قوانين تمنع مغاربة الداخل من الخروج من البلاد، مهما كانت الحالة استعجالية أو إنسانية، وأنهم بحاجة إلى أهاليهم في الحالات المستعجلة كالمرض، والحمل، والولادة وغيرها".

وكتب عدد منهم عريضة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس تحت عنوان "السماح للأمهات والأقارب بالخروج من المغرب لزيارة أقاربهم في الحالات المستعجلة"، طالبوا فيها بفتح المجال الجوي للراغبين من عوائلهم لمغادرة المملكة.

وأغلقت المملكة في مارس الماضي حدودها مع الخارج، في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أحدث شللا كبيرا في القطاع السياحي، الذي يساهم بـ10% من الناتج الداخلي للبلاد.

وتشير التوقعات الصادرة عن الخبراء، إلى أن "المستوى الذي سجلته السياحة بالمغرب سنة 2019، لا يمكن أن يعاد إلا بحلول عام 2030".

المصدر: "هسبريس"