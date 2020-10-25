السعودية تطلق آلية جديدة لاستقبال عاملات المنزل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة.

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب وشركات الاستقدام ستكون مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات.

ونوهت إلى أن الآلية التي أقرت في وقت سابق طبقت بالفعل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتابعت: "استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة، وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة".

وشددت الوزارة، على أن هذه الآلية وما اقتضته من تعديلات، سوف تطبق في عدد من المطارات الدولية داخل السعودية، وسيعلن تاريخ بدء العمل بها في حينه.

المصدر: "سبق"