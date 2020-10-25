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احتراق خيم معتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

احتراق خيم معتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد (فيديو)
احتراق خيم في ساحة التحرير
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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد، بأن مجموعة من الخيام احترقت في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا إن النار شبت في مجموعة من الخيام مساء اليوم دون أن تعرف أسباب احتراقها.

ونقل مراسلنا عن نشطاء قولهم، إن صدامات حصلت بين مجموعة أشخاص لا يعرف من هم مع مجموعة أخرى من المعتصمين وبعد دقائق احترقت الخيام.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين، فيما أشار إلى أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات.

المصدر: RT

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