قوات هادي تصد هجوما للحوثيين على جبهة نهم شرق صنعاء

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها صدت هجوما واسعا نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري في قوات هادي، إن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة رصدوا تحركات مليشيا الحوثي المهاجمة وأجبروها على التراجع بعد تلقيها ضربة موجعة كما أنها كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وعلى الجبهة ذاتها، أوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدف بأربع غارات مواقع وتعزيزات تابعة للحوثيين، وأشار إلى أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

فيما أعلن المتحدث باسم الحوثيين، قصف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي جنوب السعودية بطائرات مسيرة، وأشار إلى أن الهجوم جاء "ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا".

المصدر: وكالة "سبأ"