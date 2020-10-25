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لليوم الثاني.. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أخبار العالم العربي

لليوم الثاني.. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية لليوم الثاني على التوالي عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بواسطة طائرات مسيرة.

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة تمكن من "تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط"، مشيرا إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين من طراز "قاصف 2K".

وقال سريع إن الهجوم جاء "ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا".

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ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحوثيين عن قصف قاعدة الملك خالد ومطاري جيزان وأبها بثلاث طائرات مسيرة.

ولم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية بعد على إعلان الحوثيين الجديد.

المصدر: RT

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