لليوم الثاني.. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية لليوم الثاني على التوالي عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بواسطة طائرات مسيرة.

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة تمكن من "تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط"، مشيرا إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين من طراز "قاصف 2K".

بفضل الله وكرمه تمكن سلاح الجوالمسير من تنفيذعملية هجوميةباتجاه قاعدةالملك خالد الجويةبخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف2k.

العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 25, 2020

وقال سريع إن الهجوم جاء "ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحوثيين عن قصف قاعدة الملك خالد ومطاري جيزان وأبها بثلاث طائرات مسيرة.

ولم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية بعد على إعلان الحوثيين الجديد.

المصدر: RT