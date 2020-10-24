الحوثيون يعلنون قصف مطارين وقاعدة سعودية بالمسيّرات

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم السبت، عن شنها هجمات بطائرات مسيرة على مطارين مدنيين وقاعدة جوية في السعودية.

وذكر المتحدث باسم قوات الجماعة يحيى سريع على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة نفذت ثلاث هجمات بثلاث طائرات بدون طيار من طراز "قاصف 2K" استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط (في إشارة إلى قاعدة الملك خالد الجوية).

وتابع أن "الإصابة كانت دقيقة"، مشددا على أن هذه الهجمات تأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم".

بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2k استهدفت مطارات جيزان وابها وقاعدة خميس مشيط وكانت الاصابة دقيقه بفضل الله

يأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصارة المستمر على الشعب اليمني العظيم. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 24, 2020

وجاءت التغريدة بالتزامن مع إعلان التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة، في ثالث هجوم خلال أقل من يومين.

المصدر: RT