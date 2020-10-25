الصدر: بدأ المندسون المدعومون من الخارج بإخراج الثورة عن سلميتها

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن المندسين المدعومين من الخارج، بدأوا بإخراج الثورة عن سلميتها.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بدأ المندسون المشاغبون المدعومون من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها ولا سيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عدم تسليح القوات الأمنية".

وأضاف: "على الحكومة بسط الأمن وردع الوقحين من التخريب وزعزعة الأمن، وفتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة، وإلا فإن هذا يدل على التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة".

وتابع الصدر قائلا: "حيا الله المتظاهرين السلميين".

وقد تجددت صباح اليوم الأحد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ"إصلاحات خدمية وسياسية".

المصدر: RT