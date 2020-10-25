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الصدر: بدأ المندسون المدعومون من الخارج بإخراج الثورة عن سلميتها

أخبار العالم العربي

الصدر: بدأ المندسون المدعومون من الخارج بإخراج الثورة عن سلميتها
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قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن المندسين المدعومين من الخارج، بدأوا بإخراج الثورة عن سلميتها.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بدأ المندسون المشاغبون المدعومون من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها ولا سيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عدم تسليح القوات الأمنية".

وأضاف: "على الحكومة بسط الأمن وردع الوقحين من التخريب وزعزعة الأمن، وفتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة، وإلا فإن هذا يدل على التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة".

وتابع الصدر قائلا: "حيا الله المتظاهرين السلميين".

وقد تجددت صباح اليوم الأحد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ"إصلاحات خدمية وسياسية".

 

المصدر: RT

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