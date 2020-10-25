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الأردن.. تهمة القيام بعمل إرهابي لمنفذي جريمة فتى الزرقاء

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الأردن.. تهمة القيام بعمل إرهابي لمنفذي جريمة فتى الزرقاء
Reuters Muhammad Hamed
جلسة محاكمة في محكمة أمن الدولة في الأردن (صورة أرشيفية)
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أسند مدعى عام محكمة أمن الدولة في الأردن يوسف خريسات للمشتكى عليهم في قضية فتى الزرقاء تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس.

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وقرر القاضي العسكري الخريسات توقيف المتهمين مدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

وكان الفتى صالح، المعروف إعلاميا بفتى الزرقاء، قد اختطف في وقت سابق هذا الشهر من قبل الجناة أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، فقطعوا يديه وفقؤوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه، انتقاما من والده بمزاعم "ارتكابه" جريمة بحق أحد أقربائهم.

المصدر: عمون

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