تركيا تجلي مسؤولا في الهلال الأحمر أصيب في اليمن

أعلنت وزارة الصحة التركية، أنها أرسلت طائرة إسعاف خاصة لنقل مسؤول في الهلال الأحمر التركي باليمن إلى العاصمة أنقرة، إثر تعرضه لإصابة بهجوم مسلح بعدن.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "مدير الخدمات المالية والدعم في بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن علي جان بوداق، تعرض لإصابة في رأسه إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين بمدينة عدن".

وأضافت، أن "بوداق نقل عقب الهجوم إلى مستشفى النقيب في عدن، وأجريت له عملية في رأسه، قبل أن تتحرك الوزارة وتنقله إلى إلى مستشفى أنقرة التعليمي لاستكمال علاجه".

وأكدت الوزارة، أن "الحالة الصحية لبوداق مستقرة حاليا".

ودأب الهلال الأحمر التركي منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب، والأسر الأشد فقرا.

المصدر: "الأناضول"