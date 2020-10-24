جدل في الجزائر إثر تصريح وزير بأن التصويت على الدستور "اقتداء بالرسول"

أثار وزير الشؤون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي الجدل بقوله في تجمع شعبي، إن المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور تعتبر "اقتداء بالنبي محمد في حب الوطن والإخلاص له".

وتسبب تصريح الوزير الذي نقله عنه التلفزيون الرسمي بالكثير من التعليقات المستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزير الرياضة سيد علي خالدي كان أثار ضجة مماثلة على مواقع التواصل بعد أن قال إن الذين لا يوافقون على إدراج بيان أول نوفمبر (البيان الذي تأسست على قواعده الدولة الجزائرية عقب الاستقلال) في الدستور "ما عليهم سوى مغادرة البلاد"، وهو ما فهمه كثيرون على أنه دعوة لطرد من يعارضون التعديلات الدستورية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية