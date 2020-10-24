ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية

انتقد قائد القوات الجوية الإسرائيلية الأسبق إيتان بن إلياهو بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف -35" للإمارات، معتبرا ذلك "تصرفا غير صحيح".

وقال بن إلياهو في حديث إذاعي: "هذا ليس تصرفا صحيحا. كان علينا الاستعداد ومناقشة الأمريكيين، ومعرفة ما سنحصل عليه في المقابل".

وأضاف: "أن أحدا لم يكن ليقنع الأمريكيين بعدم بيع السلاح، وإسرائيل لا تملك القوة لوقف بيع أسلحة ترغب واشنطن بشدة في بيعها لدولة ما، لكنها تتمتع بحق مناقشتها قبل اتخاذ القرار".

وأشار بن إلياهو، إلى أن "عملية مماثلة تم تنفيذها في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، عندما كانت السعودية مهتمة بشراء مقاتلات إف – 15".

وقال: "لقد أجرى الأمريكيون محادثات طويلة معنا حينها، وتمكنا من إنتاج أنظمة على متن المقاتلة، لا تحتوي على أشياء تعرضنا للخطر.. كل هذا كان يجب أن يتم مسبقا، ويشارك فيه موظفو الأجهزة الأمنية".

واتهم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإخفاء أمر الصفقة عن أجهزة الأمن الإسرائيلي، ولكنه رحب بالتطبيع.

من جهته، نفى مكتب نتنياهو في رده على غانتس، أن يكون هناك أي شرط بأن توافق إسرائيل على صفقة إف-35، كشرط لتوقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات.

ووقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منتصف الشهر الماضي في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: " i24news.tv"