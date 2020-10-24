السعودية.. إصابة مدني بسقوط شظايا درون حوثي في عسير (صور)

أفادت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير السعودية، بأنها تلقت بلاغا بسقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة بلا طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن سقوط الشظايا نتج عنه إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية.

وأضاف أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني في #عسير: سقوط شظايا على المدنيين و الأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية وإصابة أحد المدنيين.https://t.co/TLDttB25qn#واس_عامpic.twitter.com/EmSmMgd9et — واس العام (@SPAregions) October 24, 2020

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ثالث هجوم بواسطة طائرة بدون طيار شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية خلال أقل من يومين.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية".

المصدر: وكالات