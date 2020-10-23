محمد بن راشد يدعو الإماراتيين إلى رفع علم البلاد في الـ3 من نوفمبر

دعا نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، جميع المؤسسات والوزارات والهيئات إلى رفع علم الإمارات يوم الـ3 من نوفمبر في تمام الساعة الـ11 صباحا.

وكتب آل مكتوم على "تويتر": "الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريبا.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة.. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحدا في 3 نوفمبر، الحادية عشر صباحا".

وأضاف: "في وقت واحد، وبقلب نابض.. لنعبر عن توحد بيتنا ووحدة مصيرنا".

الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة ... ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في ٣ نوفمبر الحادية عشر صباحاً في وقت واحد، وبقلب نابض.. لنعبر عن توحد بيتنا ووحدة مصيرنا .. pic.twitter.com/f4uS0bSlY3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 23, 2020

المصدر: "وكالات إماراتية"