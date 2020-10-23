منظمة التحرير: انضمام السودان إلى المطبعين طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني

اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، أن انضمام السودان إلى الدول المطبعة مع إسرائيل، يشكل طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن "انضمام السودان إلى "المطبعين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يشكل طعنه جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لقضيته العادلة وخروجا عن مبادرة السلام العربية".

وأشار مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أسهم في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتحذو حذو الإمارات والبحرين في الانضمام إلى ما يعرف بـ"اتفاقات أبراهام".

ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية أفادت بتوصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق مبدئي لإقامة العلاقات.

يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا الشهر الماضي، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبهذا تكون السودان خامس بلد العربي يوقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إذ وقعت الأردن اتفاقا مع إسرائيل عام 1994، ومصر عام 1979.

المصدر: "رويترز"