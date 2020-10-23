مسؤول أمريكي يتوقع الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل والسودان اليوم

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي بارز تأكيده، أن يتم في وقت لاحق من اليوم الجمعة الإعلان عن توصل إسرائيل والسودان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

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وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أسهم في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتحذو حذو الإمارات والبحرين في الانضمام إلى ما يعرف بـ"اتفاقات أبراهام".

ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية أفادت بتوصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق مبدئي لإقامة العلاقات.

المصدر: رويترز